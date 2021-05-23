Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n155024-ot-koronavirusa-umerli-89-ukraincev-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 22 мая, подхватили 2 тыс. 533 человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 89 украинцев, еще 1 тыс. 701 человек попал в больницу.

Заболели 153 ребенка и 31 медработник. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

выздоровело — 8 тыс. 937 человек;

осуществлено тестирований — 34 тыс. 506 (в том числе методом ПЦР — 16 тыс. 285, методом ИФА — 3 тыс. 730)

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 182 тыс. 521 человек;

выздоровело — 1 млн 950 тыс. 562 человека;

летальных исходов — 49 тыс. 368;

проведено ПЦР-тестов — 10 млн 13 тыс. 773.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Напомним, ранее неизвестный коронавирус обнаружили ученые из Соединенных Штатов Америки и Малайзии. Новая болезнь может передаваться человеку от собак.