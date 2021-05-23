Евровидение 2021 – как голосовали за Украину в финале. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n155025-evrovidenie-2021-kak-golosovali-za-ukrainu-v-finale-foto-video.html

Ракурс

На Евровидении 2021 украинская группа Go_A заняла пятое место — по неизвестным причинам жюри разных стран поставили украинцам не слишком высокие баллы.

Только от жюри Литвы Украина получила 12 баллов, от Бельгии — 10 баллов, а от Мальты — 9 баллов. Другие страны либо вообще не ставили ни одного балла, либо давали от 1 до 8. Об этом стало известно из трансляции конкурса.

Как голосовали за Украину национальные жюри стран-участниц конкурса:

1 балл — Италия, Греция,

2 балла — Португалия,

3 балла — Норвегия, Исландия, Нидерланды,

4 балла — Израиль, Эстония,

5 баллов — Германия, Австралия, Румыния,

6 баллов — Азербайджан, Ирландия,

7 баллов — Латвия, Грузия,

8 баллов — Швеция,

9 баллов — Мальта,

10 баллов — Бельгия,

12 баллов — Литва.

Зрители конкурса были другого мнения и отдали Go_A один из самых высоких баллов — 267. По результатам оценок зрителей Украина оказалась на втором месте.

Напомним, победителем Евровидения 2021 стала группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Представители Италии набрали 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей).