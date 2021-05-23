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Евровидение 2021 – как голосовали за Украину в финале. Фото: Reuters

Евровидение 2021 — как голосовали за Украину в финале (ФОТО, ВИДЕО)

23 мая 2021, 09:54
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На Евровидении 2021 украинская группа Go_A заняла пятое место — по неизвестным причинам жюри разных стран поставили украинцам не слишком высокие баллы.

Только от жюри Литвы Украина получила 12 баллов, от Бельгии — 10 баллов, а от Мальты — 9 баллов. Другие страны либо вообще не ставили ни одного балла, либо давали от 1 до 8. Об этом стало известно из трансляции конкурса.

Как голосовали за Украину национальные жюри стран-участниц конкурса:

  • 1 балл — Италия, Греция,
  • 2 балла — Португалия,
  • 3 балла — Норвегия, Исландия, Нидерланды,
  • 4 балла — Израиль, Эстония,
  • 5 баллов — Германия, Австралия, Румыния,
  • 6 баллов — Азербайджан, Ирландия,
  • 7 баллов — Латвия, Грузия,
  • 8 баллов — Швеция,
  • 9 баллов — Мальта,
  • 10 баллов — Бельгия,
  • 12 баллов — Литва.

Зрители конкурса были другого мнения и отдали Go_A один из самых высоких баллов — 267. По результатам оценок зрителей Украина оказалась на втором месте.


Напомним, победителем Евровидения 2021 стала группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Представители Италии набрали 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей).

Источник: Ракурс


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