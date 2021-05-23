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Евровидение 2021 – как голосовали за Украину в финале. Фото: Reuters
Евровидение 2021 — как голосовали за Украину в финале (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n155025-evrovidenie-2021-kak-golosovali-za-ukrainu-v-finale-foto-video.htmlРакурс
На Евровидении 2021 украинская группа Go_A заняла пятое место — по неизвестным причинам жюри разных стран поставили украинцам не слишком высокие баллы.
Только от жюри Литвы Украина получила 12 баллов, от Бельгии — 10 баллов, а от Мальты — 9 баллов. Другие страны либо вообще не ставили ни одного балла, либо давали от 1 до 8. Об этом стало известно из трансляции конкурса.
Как голосовали за Украину национальные жюри стран-участниц конкурса:
- 1 балл — Италия, Греция,
- 2 балла — Португалия,
- 3 балла — Норвегия, Исландия, Нидерланды,
- 4 балла — Израиль, Эстония,
- 5 баллов — Германия, Австралия, Румыния,
- 6 баллов — Азербайджан, Ирландия,
- 7 баллов — Латвия, Грузия,
- 8 баллов — Швеция,
- 9 баллов — Мальта,
- 10 баллов — Бельгия,
- 12 баллов — Литва.
Зрители конкурса были другого мнения и отдали Go_A один из самых высоких баллов — 267. По результатам оценок зрителей Украина оказалась на втором месте.
Напомним, победителем Евровидения 2021 стала группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Представители Италии набрали 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей).
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