Воздушный шар упал на Хмельнитчине, есть погибший

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Ракурс

В Хмельницкой области упал воздушный шар — в результате инцидента один человек погиб и еще пятеро травмировались.

Трагедия произошла 22 мая около 20.45 возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

В результате падения погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.

Полиция начала досудебное расследование по ч.3 ст. 281 Уголовного кодекса (нарушение правил воздушных полетов). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По информации местного издания «Вечерний Каменец», воздушный шар задел корзиной электрическую линию, после чего перевернулся. Пострадавшие получили травмы и переломы конечностей, их госпитализировали в больницу Каменец-Подольского.