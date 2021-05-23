21 участник ультрамарафона погиб из-за плохой погоды в Китае (ФОТО)https://racurs.ua/n155027-21-uchastnik-ultramarafona-pogib-v-kitae-iz-za-plohoy-pogody-foto.htmlРакурс
Во время ультрамарафона в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погиб 21 человек из-за экстремально плохой погоды.
Трагедия произошла в субботу, 22 мая, во время горного забега на дистанцию 100 км. Еще восемь из 172 участников марафона были доставлены в больницы, сообщают китайские СМИ.
Когда участники находились на отрезке 20−31 км дистанции, произошло внезапное ухудшение погоды: начались порывы шквального ветра, град и ледяной дождь, за короткое время резко упала температура воздуха. Забег был прерван.
В результате широкомасштабной спасательной операции, в которой участвовали больше 700 сотрудников спасательных служб, был эвакуирован 151 участник. Власти провинции создали специальную комиссию по расследованию инцидента.
По данным местных СМИ, среди погибших — 31-летний спортсмен Лян Цзин, неоднократный победитель ультрамарафонов и обладатель двух национальных рекордов.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области упал воздушный шар — в результате инцидента один человек погиб и еще пятеро травмировались. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.