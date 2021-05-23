21 участник ультрамарафона погиб в Китае из-за плохой погоды. Фото: CPF

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Ракурс

Во время ультрамарафона в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погиб 21 человек из-за экстремально плохой погоды.

Трагедия произошла в субботу, 22 мая, во время горного забега на дистанцию 100 км. Еще восемь из 172 участников марафона были доставлены в больницы, сообщают китайские СМИ.

Когда участники находились на отрезке 20−31 км дистанции, произошло внезапное ухудшение погоды: начались порывы шквального ветра, град и ледяной дождь, за короткое время резко упала температура воздуха. Забег был прерван.

В результате широкомасштабной спасательной операции, в которой участвовали больше 700 сотрудников спасательных служб, был эвакуирован 151 участник. Власти провинции создали специальную комиссию по расследованию инцидента.

По данным местных СМИ, среди погибших — 31-летний спортсмен Лян Цзин, неоднократный победитель ультрамарафонов и обладатель двух национальных рекордов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области упал воздушный шар — в результате инцидента один человек погиб и еще пятеро травмировались. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.