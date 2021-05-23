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Ракурс
Необычный талисман в виде кинжала археологи нашли в Британии. Фото: 5 канал

Необычный талисман в виде кинжала археологи нашли в Британии

23 мая 2021, 12:25
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Древний кинжал, которому около 2 тыс. лет, археологи раскопали в Великобритании.

Артефакт был специально закопан в землю в Северном Ланкашире. Об этом пишет издание Herald Scotland.

Ученые нашли и другие предметы: точильный камень из мелкозернистого песчаника, веретено, сделанное из каменного угля, игровую деталь, сделанную из глиняной посуды с зеленой глазурью, и две монеты XVII века.

Но вот сам кинжал был спрятан в земле в качестве талисмана, поскольку люди верили, что его особая магия может защитить жителей деревни от разных проблем. Находка имеет очень долгую историю, уверяют исследователи.


Напомним, в Испании археологи нашли древнеримское оружие — шлемы, мечи, кинжалы и ценный щит. Оружие могло использоваться во время гражданской войны в 1 в. до нашей эры.

Источник: Herald Scotland

Источник: Ракурс


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