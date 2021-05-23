Необычный талисман в виде кинжала археологи нашли в Британии. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n155028-neobychnyy-talisman-v-vide-kinjala-arheologi-nashli-v-britanii.html

Ракурс

Древний кинжал, которому около 2 тыс. лет, археологи раскопали в Великобритании.

Артефакт был специально закопан в землю в Северном Ланкашире. Об этом пишет издание Herald Scotland.

Ученые нашли и другие предметы: точильный камень из мелкозернистого песчаника, веретено, сделанное из каменного угля, игровую деталь, сделанную из глиняной посуды с зеленой глазурью, и две монеты XVII века.

Но вот сам кинжал был спрятан в земле в качестве талисмана, поскольку люди верили, что его особая магия может защитить жителей деревни от разных проблем. Находка имеет очень долгую историю, уверяют исследователи.

Напомним, в Испании археологи нашли древнеримское оружие — шлемы, мечи, кинжалы и ценный щит. Оружие могло использоваться во время гражданской войны в 1 в. до нашей эры.

Источник: Herald Scotland