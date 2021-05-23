Про ризики тромбозу після щеплення від коронавірусу розповів імунолог

Тромбоз. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155045-pro-ryzyky-trombozu-pislya-scheplennya-vid-koronavirusu-rozpoviv-imunolog.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу продовжується, однак велика кількість українців відмовляються від щеплення через страх тромбозу.

Чи є ризик розвитку тромбозу після щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Імунолог та голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що наразі немає ніяких підстав вважати, що друга доза вакцини від коронавірусу може підвищити ризик тромбозу, якщо перша доза щеплення не дала побічних ефектів.

Перша доза вакцини є імуногенною, вона викликає імунну відповідь. І навіть якщо теоретично припустити, що тромбози можуть бути пов’язані з виробленням антитіл до спайк-протеїну коронавірусу, то немає ніяких підстав вважати, що друга доза вакцини може підвищити ризик тромбозу, якщо після першої все було добре, — розповів лікар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 доведеться робити повторно. Експерти Постійної комісії з вакцинації (STIKO) Німеччини вважають високою ймовірність того, що громадянам доведеться повторювати курс подвійних щеплень від коронавірусу.