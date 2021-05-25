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Ракурс
Водій. Фото: IStock

Водії-порушники не отримуватимуть «листи щастя» — у якому випадку

25 тра 2021, 13:14
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Штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР) в Україні відтепер сплачуватимуться в новому порядку, а додаток «Штрафи ПДР» дістав нову функцію.

Відтепер водії-порушники не отримуватимуть паперові «листи щастя», якщо вони вже сплатили постанову. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).


Натомість завдяки додатку «Штрафи ПДР» власники авто мають змогу налаштувати сповіщення про зафіксовані правопорушення або перевірити їхню наявність онлайн. У додатку «Штрафи ПДР» з’явилася нова функція — відтепер сплатити постанову про адмінпорушення можна за допомогою Apple Pay.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила закон (законопроект № 5058 від 11.02.2021 року), який звільнить водіїв від отримання «листів щастя». Зміни торкнутися штрафів за перевищення швидкості, порушення правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксованих в автоматичному режимі або режимі фотографування.

Джерело: Ракурс


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