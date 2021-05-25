Водії-порушники не отримуватимуть «листи щастя» — у якому випадку

Водій. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155119-vodiyi-porushnyky-ne-otrymuvatymut-lysty-schastya-u-yakomu-vypadku.html

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Штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР) в Україні відтепер сплачуватимуться в новому порядку, а додаток «Штрафи ПДР» дістав нову функцію.

Відтепер водії-порушники не отримуватимуть паперові «листи щастя», якщо вони вже сплатили постанову. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Натомість завдяки додатку «Штрафи ПДР» власники авто мають змогу налаштувати сповіщення про зафіксовані правопорушення або перевірити їхню наявність онлайн. У додатку «Штрафи ПДР» з’явилася нова функція — відтепер сплатити постанову про адмінпорушення можна за допомогою Apple Pay.