Законопроект про суд у смартфоні Раді рекомендують остаточно ухвалити. Фото: 5 канал

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Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського № 5246.

Цей проект закону, відомий як «суд у смартфоні», впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування. До другого читання документу надійшло 34 правки від нардепів, однак комітет вирішив усі їх відхилити. Таким чином проект залишився у редакції першого читання. Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.

У Раді відзначили, що члени комітету підтримали пропозицію підкомітету рекомендувати ВРУ прийняти зазначений законопроект у другому читанні та в цілому як закон. Документ передбачає, що матеріали досудового розслідування, які знаходяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, будуть передаватися в електронній формі. При цьому слідчий, дізнавач, прокуратура, слідчий суддя або суд можуть дозволити надавати документи в паперовій формі.

Автори закону пропонують визначати оригіналами підписані та узгоджені за допомогою цифрового підпису документи в системі та їх копії в електронній та паперовій формі. Закон також передбачає покарання за несанкціоноване втручання у роботу «суду в смартфоні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у березні подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проект закону, який дасть змогу запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу. У разі ухвалення законопроекту правовий статус паперових та електронних документів у кримінальному процесі буде однаковим. У кінці квітня Рада схвалила документ за основу.