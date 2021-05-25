Законопроект о суде в смартфоне Раде рекомендуют окончательно принять. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n155118-sud-v-smartfone-rade-rekomenduut-okonchatelno-prinyat-prezidentskuu-iniciativu.html

Ракурс

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского № 5246.

Этот проект, известный как «суд в смартфоне», внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования. Ко второму чтению документа поступило 34 правки от нардепов, однако комитет решил все их отклонить. Таким образом проект остался в редакции первого чтения. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

В Раде отметили, что члены комитета поддержали предложение подкомитета рекомендовать ВРУ принять указанный законопроект во втором чтении и в целом как закон. Документ предусматривает, что материалы досудебного расследования, которые находятся в информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования, будут передаваться в электронной форме. При этом следователь, дознаватель, прокуратура, следственный судья или суд могут разрешить предоставлять документы в бумажной форме.

Авторы закона предлагают определять оригиналами подписанные и согласованные с помощью цифровой подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме. Закон также предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в работу «суда в смартфоне».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в марте подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который даст возможность внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса. В случае принятия законопроекта правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым. В конце апреля Рада одобрила документ за основу.