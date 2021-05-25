Штраф. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155119-voditeli-narushiteli-ne-budut-poluchat-pisma-schastya-uslovie.html

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Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Украине отныне будут выплачиваться по-новому, а приложение для смартфона «Штрафы ПДД» получило новую функцию.

Теперь водители-нарушители не будут получать бумажные «письма счастья», если они уже погасили штраф. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

В то же время благодаря приложению «Штрафы ПДД» владельцы авто могут настроить оповещения о зафиксированных правонарушениях или проверить их наличие онлайн. В приложении «Штрафы ПДД» появилась новая функция — теперь оплатить постановление об админнарушении можно с помощью Apple Pay.