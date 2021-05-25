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Ракурс
Штраф. Фото: Istock

Водители-нарушители не будут получать «письма счастья» — условие

25 мая 2021, 13:14
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Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Украине отныне будут выплачиваться по-новому, а приложение для смартфона «Штрафы ПДД» получило новую функцию.

Теперь водители-нарушители не будут получать бумажные «письма счастья», если они уже погасили штраф. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).


В то же время благодаря приложению «Штрафы ПДД» владельцы авто могут настроить оповещения о зафиксированных правонарушениях или проверить их наличие онлайн. В приложении «Штрафы ПДД» появилась новая функция — теперь оплатить постановление об админнарушении можно с помощью Apple Pay.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон (законопроект № 5058 от 11.02.2021 года), который освободит водителей от получения «писем счастья». Изменения коснутся штрафов за превышение скорости, нарушение правил остановки, стоянки, парковки, зафиксированных в автоматическом режиме или режиме фотосъемки.

Источник: Ракурс


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