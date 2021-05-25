В акваторії Чорного моря відбулися антитерористичні навчання, фото: СБУ

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Масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря провела Служба безпеки України (СБУ).

Навчання відбулися в Одеській області, повідомляє прес-центр СБУ.

За легендою навчань:

декілька диверсійних груп намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний;

ще одна група озброєних «терористів» захопила вантажне судно, взявши екіпаж в заручники та висунувши вимоги.

В межах навчань поетапно відпрацьовувався комплекс спільних дій для виявлення та локалізації зловмисників, звільнення заручників і ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що навчання відбувалися в максимально наближених до реальних умовах, зокрема вночі та за складної погоди.

У них брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Нацполіції, ДСНС, ЗСУ, Нацгвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України та Одеського припортового заводу, а також представники органів місцевої влади.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провела антитерористичні навчання у Рівному, в межах яких відпрацьовувалося звільнення заручників, захоплених «терористами» в будівлі облдержадміністрації.