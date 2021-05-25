Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n155122-rosiya-zalyshyla-bilya-kordoniv-ukrayiny-desyatky-tysyach-viyskovyh-stoltenberg.html

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Десятки тисяч військовослужбовців Збройних сил Росії залишаються біля українських кордонів.

Російська Федерація відвела лише частину військових від кордонів України. При цьому на кордоні залишається велика кількість техніки та озброєння, які РФ стягнула під приводом навчань. Про це 25 травня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з прем'єром Естонії Кеєю Каллас, повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

За словами генсека, Росія також агресивно себе поводить у Чорному морі, бо обмежує свободу навігації. Столтенберг запевнив, що НАТО продовжить проявляти пильність, зміцнювати оборону і засоби стримування, а також підтримувати партнерів альянсу.

Нагадаємо, The New York Times повідомляла, що Росія відвела лише кілька тисяч військовослужбовців від кордону з Україною, натомість на різних ділянках залишається ще приблизно 80 тис. військових.