Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Кейт Міддлтон і принц Вільям покаталися на Land Rover принца Філіпа - королівська сім’я

Кейт Міддлтон приголомшила стильним шотландським образом (ФОТО)

27 тра 2021, 14:55
999

Кейт Міддлтон, дружина британського принца Вільяма і герцогиня Кембриджська, під час відвідин Шотландії з’явилася на публіці у стильному картатому тренчі глибокого синього кольору. Разом з принцом Вільямом вони покаталися у старому Land Rover покійного принца Філіпа, а також відвідали працівників системи охорони здоров’я.

Герцогиня Кембриджська поєднала тренч від бренду Holland Cooper зі смарагдово-зеленими туфлями на шпилястих підборах. Образ Кейт Міддлтон довершили сережки королеви Єлизавети II, пише Daily Mail.

Daily Mail

Нагадаємо, 26 травня герцогиня і герцог Кембриджські вирушили в шотландське місто Сент-Ендрюс, де покаталися на сухопутних яхтах. З початку туру Шотландією Кейт Міддлтон та принц Вільям чекали на візит до Сент-Ендрюсу, оскільки саме в цьому місті вони познайомилися у студентські роки під час навчання в Сент-Ендрюському університеті.


Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів