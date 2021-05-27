Кейт Міддлтон і принц Вільям покаталися на Land Rover принца Філіпа - королівська сім’я

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Ракурс

Кейт Міддлтон, дружина британського принца Вільяма і герцогиня Кембриджська, під час відвідин Шотландії з’явилася на публіці у стильному картатому тренчі глибокого синього кольору. Разом з принцом Вільямом вони покаталися у старому Land Rover покійного принца Філіпа, а також відвідали працівників системи охорони здоров’я.

Герцогиня Кембриджська поєднала тренч від бренду Holland Cooper зі смарагдово-зеленими туфлями на шпилястих підборах. Образ Кейт Міддлтон довершили сережки королеви Єлизавети II, пише Daily Mail.

Нагадаємо, 26 травня герцогиня і герцог Кембриджські вирушили в шотландське місто Сент-Ендрюс, де покаталися на сухопутних яхтах. З початку туру Шотландією Кейт Міддлтон та принц Вільям чекали на візит до Сент-Ендрюсу, оскільки саме в цьому місті вони познайомилися у студентські роки під час навчання в Сент-Ендрюському університеті.

Джерело: Daily Mail