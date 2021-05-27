На Донбасі від кулі снайпера загинув воїн ЗСУ. Фото: Слово і діло

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників. 27 травня окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське в Луганській області.

Внаслідок снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав не сумісне з життям кульове поранення. Про це повідомляє прес-центр оперативно-тактичного угруповання «Північ».

На обстріл бойовиків українські захисники відкривали вогонь у відповідь. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.

Про обстріл зі сторони бойовиків повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 22 травня в районі населеного пункту Піски окупанти порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв не лише розташовані в цьому районі позицій Збройних сил України, а й житлові будинки у самому населеному пункті.