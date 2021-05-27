Визначилися секунданти дуелі Милованова з Бутусовим. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n155237-duel-mylovanova-z-butusovym-staly-vidomi-sekundanty.html

Ракурс

Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов повідомив, що його секундантом на інтелектуальній дуелі з журналістом Юрієм Бутусовим буде екс-глава газового дивізіону НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов.

Милованов також відзначив, що Бутусова представлятиме колишній глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Сторони вже переписуються та обговорюють формат так званої дуелі. Не виключається й поява ведучого. Про це Милованов 27 травня повідомив на власній сторінці у Facebook.

Раніше глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін запропонував провести дебати політичної команди Офісу президента проти представників громадянського суспільства. Шабунін заявив, що сам готовий дискутувати із заступником глави офісу Зеленського Олегом Татаровим, підозрюваним у корупції.

Бутусов підтримав розширення формату і повідомив, що колишні заступники генерального прокурора Давід Сакварелідзе, Віктор Трепак і колишній керівник САП Назар Холодницький «погодилися виступити секундантами».

Нагадаємо, президент Київської школи економіки та член наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов опинився в епіцентрі скандалу.

Милованов обурився що журналіст Юрій Бутусов звинуватив його у хабарі в 1,68 млн грн. Він заявив, що всі звинувачення безпідставні й викликав Бутусова на інтелектуальну дуель. У разі виграшу Бутусова Милованов обіцяє піти в НАБУ та дати свідчення. У разі програшу журналіста, той повинен буде зробити два десятки віджимань від підлоги.