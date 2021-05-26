Милованов викликав Бутусова на інтелектуальну дуель. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155192-mylovanov-vyklykav-butusova-na-intelektualnu-duel-scho-stalosya.html

Ракурс

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки та член наглядової ради «Укроборонпрому», знову опинився в епіцентрі скандалу.

Милованов обурився що журналіст Юрій Бутусов звинуватив його у хабарі в 1,68 млн грн. Всі звинувачення він вважає безпідставними. У відповідь президент КШЕ викликав Бутусова на інтелектуальну дуель. Про це він написав 26 травня на власній сторінці у Facebook.

У разі виграшу Бутусова Милованов обіцяє піти в НАБУ та дати свідчення. У разі програшу журналіста, той повинен буде зробити два десятки віджимань від підлоги.

Раніше журналіст Юрій Бутусов у Facebook написав, що «Київська школа економіки та менеджменту», президентом якої Милованов, отримала хабар в 1,68 млн грн від «Укроборонпрому» в день призначення Милованова членом наглядової ради «Укроборонпрому». Зазначається, що торги були проведені 20 травня, буквально напередодні призначення Милованова, але конкурентів на торгах не було — закупівлю провели в одного учасника. Підприємство заплатило приватній школі 1,68 млн грн за «послуги з проведення дослідження».

Бутусов вважає, що це можна вважати відкритим корупційним злочином і конфліктом інтересів для НАБУ.

Але які такі дослідження може провести школа економіки для Спецтехноекспорту, завдання якого — «експортно-імпортні відносини на світовому ринку продукції та послуг військового та подвійного призначення», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 25 травня видання «Наші гроші» з посиланням на дані у системі «Прозорро» повідомило, що завод «Укроборонпрому» замовив «Київській школі економіки та менеджменту» якесь дослідження за 1,68 млн грн. Контракт підписали за добу до того, як президент Володимир Зеленський увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який є президентом КШЕ.