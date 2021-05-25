Милованов назвав Тимошенко «бабусею корупції» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155150-mylovanov-nazvav-tymoshenko-babuseu-korupciyi-video.htmlРакурс
Тимофій Милованов, радник очільника Офісу президента, втрапив у новий скандал — президент Київської школи економіки назвав нардепа й голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко «бабусею української корупції».
Перепалка політиків сталася в ефірі телеканалу «Свобода слова на ICTV». Згодом на висловлювання колишнього міністра економіки відреагували соцмережі.
Тимошенко для мене є найбільш професійним політиком в Україні. Хотів би зачитати цитату Володимира Гройсмана щодо вас: «Мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму та неефективності є Юлія Тимошенко». Я не погоджуюся із Гройсманом. На мою думку, ви є не мамою, а бабусею корупції, — сказав Милованов.
Тимошенко бурхливо відреагувала на такий вислів Милованова:
Ви мене запросили, щоби принижувати? Це людина, яка працює на іноземні гранти.
Водночас Милованов сказав, що його висловлювання не є ейджизмом і жодним чином не ображають Тимошенко.
Ви щодня бігаєте 10 км. Ви в кращій фізичній формі, аніж я, — заявив радник Андрія Єрмака про Тимошенко.
Такі слова Милованова щодо віку та перехід на особистості обурили соцмережі.
Вам варто знайти в собі сили й гідність та вибачитися за ейджизм і сексизм. Політична боротьба це одне, а дискримінація і порушення низки статей Конституції про право на повагу до гідності, про заборону дискримінації за статтю — це інше… Невже сексизм та ейджизм — ті цінності, які прививаються слухачам в Київській школі економіки? Виступаючи публічно в США, ви би наважилися назвати президента Байдена «дідусем» американської політики?, — звернулися користувачі Фейсбук до Милованова.
Радник Єрмака відповів наступне:
Якщо б Байден був дідусем корупції, то так би і назвав. В цьому різниця між Тимошенко та Байденом. Тимошенко заснувала принципи корупційної системи в Україні.