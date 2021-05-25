Милованов назвав Тимошенко «бабусею корупції»

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Тимофій Милованов, радник очільника Офісу президента, втрапив у новий скандал — президент Київської школи економіки назвав нардепа й голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко «бабусею української корупції».

Перепалка політиків сталася в ефірі телеканалу «Свобода слова на ICTV». Згодом на висловлювання колишнього міністра економіки відреагували соцмережі.

Тимошенко для мене є найбільш професійним політиком в Україні. Хотів би зачитати цитату Володимира Гройсмана щодо вас: «Мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму та неефективності є Юлія Тимошенко». Я не погоджуюся із Гройсманом. На мою думку, ви є не мамою, а бабусею корупції, — сказав Милованов.

Тимошенко бурхливо відреагувала на такий вислів Милованова:

Ви мене запросили, щоби принижувати? Це людина, яка працює на іноземні гранти.

Водночас Милованов сказав, що його висловлювання не є ейджизмом і жодним чином не ображають Тимошенко.

Ви щодня бігаєте 10 км. Ви в кращій фізичній формі, аніж я, — заявив радник Андрія Єрмака про Тимошенко.

Такі слова Милованова щодо віку та перехід на особистості обурили соцмережі.

Вам варто знайти в собі сили й гідність та вибачитися за ейджизм і сексизм. Політична боротьба це одне, а дискримінація і порушення низки статей Конституції про право на повагу до гідності, про заборону дискримінації за статтю — це інше… Невже сексизм та ейджизм — ті цінності, які прививаються слухачам в Київській школі економіки? Виступаючи публічно в США, ви би наважилися назвати президента Байдена «дідусем» американської політики?, — звернулися користувачі Фейсбук до Милованова.

Радник Єрмака відповів наступне: