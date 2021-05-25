Як українцям виїхати з Білорусі — роз’яснення МЗС

https://racurs.ua/ua/n155149-yak-ukrayincyam-vyyihaty-z-bilorusi-roz-yasnennya-mzs.html

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Як українцям виїхати з Білорусі, повідомило 25 травня посольство України в сусідній країні. Також Міністерство закордонних справ та Міністерство культури закликали українських журналістів, активістів та громадських діячів утриматися від поїздок до Мінська.

З 26 травня Київ закриває авіасполучення з Білоруссю. Як пише у Фейсбук українське диппредставництво, громадянам, які з 26 травня прибуватимуть до Білорусі авіаційним шляхом з третіх країн з метою транзитного проїзду до України, треба повідомити мету прибуття на прикордонному контролі.

У разі отримання дозволу на транзит впродовж доби необхідно виїхати наземним транспортом до України. Зазначимо, такий маршрут популярний в українців, котрі літаками добираються до Росії і навпаки.

На українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення «Мокрани — Доманове», «Мохро — Дольськ», «Нова Рудня — Виступовичі», «Олександрівка — Вільча», «Нова Гута — Нові Яриловичі», «Веселівка — Сеньківка», — вказує посольство.

Окрім цього, у разі в’їзду до Білорусі з України або з третьої країни (не з метою транзиту), треба пред’явити ПЛР-тест і пройти десятиденну самоізоляцію. Тільки після цього можна буде виїхати в Україну.

Водночас очільник МЗС Дмитро Кулеба та міністр культури Олександр Ткаченко звернулися до українських журналістів, правозахисників та громадських активістів із закликом утриматися від поїздок в Білорусь.

З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни, — йдеться у зверненні.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, Україна з опівночі 26 травня закриває авіасполучення з Білоруссю і скасовує всі рейси. До заборони між країнами виконувалося 65 авіарейсів на тиждень. Зокрема, білоруська компанія «Белавіа» виконувала рейси:

Мінськ — Київ, 35 рейсів на тиждень;

Мінськ — Одеса, 14 рейсів на тиждень;

Мінськ — Львів, сім рейсів на тиждень;

Мінськ — Харків, п’ять рейсів на тиждень.



У зв’язку з припиненням прямого авіасполучення усі перераховані рейси будуть скасовані.

Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинила Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни.