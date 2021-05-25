Дніпром в районі Києва рухалася некерована баржа, скріншот відео

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Дніпром за течією, збиваючи буї, в напрямку пішохідно-велосипедного Паркового мосту, на якому перебували люди, ввечері 24 травня рухалася некерована баржа з краном, яку зірвало з якоря.

Її побачили двоє патрульних, які рибалили на березі річки у свій вихідний, і попередили колег. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

На місце інциденту прибули патрульні, евакуювали перехожих та перекрили міст.

Баржа безпечно пройшла під мостом, не пошкодивши його.

Судно рухалося з великою швидкістю та декілька разів розверталося. Один з автопатрулів поїхав слідом за ним, передавав дислокацію відповідним службам та координував їхні дії, — зазначають у поліції.



Зазначається, що згодом баржу вдалося відбуксувати у безпечне місце.