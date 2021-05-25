Некеровану баржу під час риболовлі «впіймали» патрульні на Дніпрі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155148-nekerovanu-barju-pid-chas-rybolovli-vpiymaly-patrulni-na-dnipri-video.htmlРакурс
Дніпром за течією, збиваючи буї, в напрямку пішохідно-велосипедного Паркового мосту, на якому перебували люди, ввечері 24 травня рухалася некерована баржа з краном, яку зірвало з якоря.
Її побачили двоє патрульних, які рибалили на березі річки у свій вихідний, і попередили колег. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.
На місце інциденту прибули патрульні, евакуювали перехожих та перекрили міст.
Баржа безпечно пройшла під мостом, не пошкодивши його.
Судно рухалося з великою швидкістю та декілька разів розверталося. Один з автопатрулів поїхав слідом за ним, передавав дислокацію відповідним службам та координував їхні дії, — зазначають у поліції.
Зазначається, що згодом баржу вдалося відбуксувати у безпечне місце.