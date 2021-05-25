Спецпризначенці США допоможуть Україні в боротьбі з РФ — Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n155147-specpryznachenci-ssha-dopomojut-ukrayini-v-borotbi-z-rf-bloomberg.html

Ракурс

Пентагон цьогоріч влітку завершить виведення військ з Афганістану. В Університеті Джона Хопкінса прогнозують, що збройні сили Сполучених Штатів тепер зможуть зосередитися на подіях в Африці, а також допомозі партнерам, зокрема й Україні.

Про це у статті виданню Bloomberg розповів професор Школи передових міжнародних досліджень в Університеті Джона Хопкінса Хал Брендс.

На його думку, після виведення військ з Афганістану, Вашингтон сконцентрується на протистоянні з Росією та Китаєм. Водночас американські сили спецпризначення впродовж останніх двох десятиліть здобували досвід війни з тероризмом — після терактів 11 вересня 2001 року вони брали участь у відстеженні лідерів терористів й знищенні терористичних мереж.

Виступати, як очі та вуха уряду США в таких місцях, як Африка, де конкуренти поступово посилюють свою присутність; зміцнити партнерів, таких як Україна, яка перебуває на передовій геополітичної конкуренції; допомогти країнам Скандинавії або Балтії, де є перспектива тривалого, кривавого повстання, якщо Москва нападе, — у Bloomberg перелічили ймовірні завдання для спецпризначенців США.

Там додали, що бюджет Командування силами спецоперацій зріс втричі з 2001 до 2017 року, а особовий склад — з 43 до 70 тис. солдатів.

На думку Брендса, найважливіше для США — протистояти іншим великим державам й у більшості випадків йдеться про не силові методи.

Нагадаємо, Вашингтон, за підрахунками посольства США в Києві, з 2014 року виділив Україні близько 2 млрд дол. Значна частина коштів — це найрізноманітніша техніка для ЗСУ. В березні Міністерство оборони США анонсувало новий пакет допомоги на 125 млн дол. Він включає в себе два озброєних катери Mark VI для патрулюванні територіальних вод. Затверджені Конгресом 150 млн дол., що залишаються у 2021 році, будуть надані, коли Міноборони разом з Держдепартаментом підтвердять, що Україна досягла значного прогресу в ключових оборонних реформах цьогоріч.

Джерело: Bloomberg.