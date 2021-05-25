Спецназовцы США помогут Украине в борьбе с РФ - Bloomberg

https://racurs.ua/n155147-specnazovcy-ssha-pomogut-ukraine-v-borbe-s-rf-bloomberg.html

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Пентагон летом этого года завершит вывод войск из Афганистана. В Университете Джона Хопкинса прогнозируют, что вооруженные силы Соединенных Штатов теперь могут сосредоточиться на событиях в Африке, а также помощи партнерам, в том числе и Украине.

Об этом в статье изданию Bloomberg рассказал профессор Школы передовых международных исследований в Университете Джона Хопкинса Хал Брэндс.

По его мнению, после вывода войск из Афганистана, Вашингтон сконцентрируется на противостоянии с Россией и Китаем. В то же время американские силы спецназначения за последние два десятилетия получили опыт войны с терроризмом — после терактов 11 сентября 2001 года они участвовали в отслеживании лидеров террористов и уничтожении террористических сетей.

Выступать, как глаза и уши правительства США в таких местах, как Африка, где конкуренты постепенно усиливают свое присутствие; укрепить партнеров, таких как Украина, которая находится на передовой геополитической конкуренции; помочь странам Скандинавии или Балтии, где есть перспектива длительного, кровопролития, если Москва нападет, — в Bloomberg перечислили возможные задачи для спецназовцев США.

Там добавили, что бюджет Командования силами спецопераций вырос втрое с 2001 по 2017 годы, а личный состав — с 43 до 70 тыс. солдат.

По мнению Брэндса, самое важное для США — противостоять другим великим державам и в большинстве случаев речь идет о несиловых методах.

Напомним, Вашингтон, по подсчетам посольства США в Киеве, с 2014 года выделил Украине около 2 млрд долл. Значительная часть — это разнообразная техника для ВСУ. В марте Министерство обороны США анонсировало новый пакет помощи на 125 млн долл. Он включает в себя два вооруженных катера Mark VI для патрулировании территориальных вод. Утвержденные Конгрессом 150 млн долл., которые остаются в 2021 году, будут предоставлены, когда Минобороны вместе с Госдепартаментом подтвердят, что Украина достигла значительного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году.

Источник: Bloomberg