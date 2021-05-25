Агрессивный мужчина с битой напал на автомобиль в Киеве, фото: Антон Геращенко

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Ракурс

В Киеве полиция разыскивает мужчину, который в одной из столичных улиц «подрезал» автомобиль, после чего стал угрожать людям, находившимся в транспортном средстве, а затем несколько раз ударил битой по машине.

Заместитель министра иностранных дел Украины Антон Геращенко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующее видео, снятое видеорегистратором, установленным в автомобиле пострадавших.

По словам заместителя министра, нападавший — гражданин Роман Романюта, 1978 года рождения. Геращенко призывает всех, кому известно о местонахождении Романюты, сообщить об этом полиции.

Или сам господин Романюта может сообщить о своем местонахождении и за ним приедет полиция, — отметил замминистра.

Если на видео не господин Романюта, а очень похожий на него человек, которому он дал в пользование свой автомобиль, то чем быстрее он об этом сообщит органы полиции, тем будет лучше для установления истины по делу и привлечения виновного к ответственности, — добавил Геращенко.

Видео инцидента недавно опубликовала в соцсетях жена пострадавшего водителя автомобиля. Она отметила, что на видео не попало, как «спортсмен» наносит удары битой не только по автомобилю, но и по голове ее мужа.

Сегодня, 25 мая, она сообщила, что нападавший уже связался с ее семьей, полностью признал свою вину, искренне раскаялся, принес каждому пострадавшему свои извинения и компенсировал причиненный материальный ущерб.