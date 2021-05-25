Агресивний чоловік з битою напав на автомобіль у Києві, фото: Антон Геращенко

https://racurs.ua/ua/n155146-sportsmen-z-bytou-napav-na-avtomobil-u-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві поліція розшукує чоловіка, який на одній зі столичних доріг «підрізав» автомобіль, після чого став погрожувати людям, котрі перебували в транспортному засобі, а згодом кілька разів вдарив битою по автівці.

Заступник міністра закордонних справ України Антон Геращенко повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відповідне відео, зняте відеореєстратором, встановленим в автомобілі потерпілих.

За словами заступника міністра, нападник — громадянин Роман Романюта, 1978 року народження. Геращенко закликає усіх, кому відомо про місце перебування Романюти, повідомити про це поліції.

Або сам пан Романюта може повідомити про своє місцезнаходження і за ним приїде поліції, — зазначив заступник міністра.

Якщо на відео не пан Романюта, а дуже схожа на нього особа, якій він дав у користування своє авто, то чим швидше він про це повідомить органи поліції, тим буде краще для встановлення істини по справі і притягнення винного до відповідальності, — додав Геращенко.

Відео інциденту нещодавно опублікувала в соцмережах дружина постраждалого водія автівки. Вона зазначала, що на відео не потрапило, як «спортсмен» завдає удари битою не тільки по автомобілю, а й по голові її чоловіка.

Сьогодні, 25 травня, вона повідомила, що нападник вже зв’язався з її родиною, повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, приніс кожному потерпілому свої вибачення і компенсував заподіяний матеріальний збиток.