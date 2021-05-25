Неуправляемую баржу во время рыбалки «поймали» патрульные на Днепре (ВИДЕО)https://racurs.ua/n155148-neupravlyaemuu-barju-vo-vremya-rybalki-poymali-patrulnye-na-dnepre-video.htmlРакурс
Днепром по течению, сбивая буи, в направлении пешеходно-велосипедного Паркового моста, на котором находились люди, вечером 24 мая двигалась неуправляемая баржа с краном, которую сорвало с якоря.
Ее увидели двое патрульных, которые рыбачили на берегу реки в свой выходной, и предупредили коллег. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
На место инцидента прибыли патрульные, которые эвакуировали прохожих и перекрыли мост.
Баржа безопасно прошла под мостом, не повредив его.
Судно двигалось с большой скоростью и несколько раз разворачивалось. Один из автопатрулей поехал вслед за ним, передавал дислокации соответствующим службам и координировал их действия, — отмечают в полиции.
Отмечается, что впоследствии баржу удалось отбуксировать в безопасное место.