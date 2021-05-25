Днепром в районе Киева двигалась неуправляемая баржа, скриншот видео

https://racurs.ua/n155148-neupravlyaemuu-barju-vo-vremya-rybalki-poymali-patrulnye-na-dnepre-video.html

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Днепром по течению, сбивая буи, в направлении пешеходно-велосипедного Паркового моста, на котором находились люди, вечером 24 мая двигалась неуправляемая баржа с краном, которую сорвало с якоря.

Ее увидели двое патрульных, которые рыбачили на берегу реки в свой выходной, и предупредили коллег. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

На место инцидента прибыли патрульные, которые эвакуировали прохожих и перекрыли мост.

Баржа безопасно прошла под мостом, не повредив его.

Судно двигалось с большой скоростью и несколько раз разворачивалось. Один из автопатрулей поехал вслед за ним, передавал дислокации соответствующим службам и координировал их действия, — отмечают в полиции.



Отмечается, что впоследствии баржу удалось отбуксировать в безопасное место.