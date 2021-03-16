Поліцейські. Фото: УП

https://racurs.ua/n151814-u-avakova-pohvalili-patrulnyh-kotorye-dogonyali-motoroller-vo-vremya-pogoni-v-kieve-video.html

Ракурс

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, похвалил патрульных полицейских города Киева за то, что они пытались задержать водителя на мотороллере одной из служб доставки питания.

Он заявил, что действия полицейских являются правильными, потому что водитель мотороллера является злостным нарушителем ПДД. Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.





По его словам, водитель мотороллера проехал на красный свет светофора, рискуя оказаться под колесами другой машины. Из-за своих действий он мог погибнуть или причинить себе вред, а также подвести под уголовную ответственность другого участника дорожного движения.

Именно поэтому патрульные, выполняющих свой долг, стремились задержать этого водителя, чтобы составить на него протокол о нарушении ПДД. Учитывая то, что процесс задержания мог привести к ДТП, патрульные решили остановить преследование. И я это решение считаю обоснованным, — заявил заместитель Авакова.



Он порекомендовал службам доставки, которые нанимают водителей мотороллеров и велосипедов, внимательнее присмотреться к водителям, поскольку часто они нагло и дерзко нарушают правила дорожного движения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве девушка устроила фотосессию с пистолетом, желая похвастаться в социальных сетях. Фотосессия чуть было не закончилась трагедией — пистолет оказался заряженным и выстрелил в воздух. Видео своего неудачного позирования девушка выложила на своей странице в соцсети, где более 60 тыс. подписчиков.