Поліцейські. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151814-v-avakova-pohvalyly-patrulnyh-yaki-nazdoganyaly-motoroler-pid-chas-pogoni-u-kyievi-video.html

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Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, похвалив патрульних поліцейських міста Києва за те, що вони намагалися затримати водія на моторолері однієї зі служб доставки харчування.

Він заявив, що дії поліцейських є правильними, бо водій моторолера є злісним порушником ПДР. Про це Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook.



За його словами, водій моторолера проїхав на червоне світло світлофору, ризикуючи потрапити під колеса іншої машини. Через свої дії він міг загинути або втратити здоров’я, а також підвести під кримінальну відповідальність іншого учасника дорожнього руху.

Саме тому патрульні, що виконують свій обов’язок, прагнули затримати цього водія, щоб скласти на нього протокол про порушення ПДР. З огляду на те, що процес затримання міг привести до ДТП, патрульні вирішили зупинити переслідування. І я це рішення вважаю обґрунтованим, — заявив заступник Авакова.



Він порекомендував службам доставки, які наймають водіїв моторолерів та велосипедів, уважніше придивитися до водіїв, оскільки часто вони нахабно та зухвало порушують правила дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві дівчина влаштувала фотосесію з пістолетом, бажаючи похизуватися у соціальних мережах. Фотосесія мало не завершилася трагедією — пістолет виявився зарядженим та вистрілив у повітря. Відео свого невдалого позування дівчина виклала на своїй сторінці у соцмережі, де має понад 60 тис. підписників.