Роман Протасевич, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n155144-zlamaly-nis-ta-vybyly-zuby-maty-protasevycha-prokomentuvala-video-z-synom.html

Ракурс

Наталія Протасевич, мати знятого з рейсу Афіни-Вільнюс після примусової посадки в Мінську і затриманого білоруськими силовиками опозиціонера Романа Протасевича, побачила сліди побиття на нещодавно оприлюдненому відео з її сином.

За словами матері опозиціонера, вона та близькі, які побачили відео, дійшли висновку, що Романа дуже сильно побили, повідомляє агентство БЕЛСАТ.

Я прекрасно знаю свого сина. У нього поламаний ніс. Я не хірург, але ми сильно наближали відео, перегородка зрушена, видно чорноту на ній. Також вибиті зуби, якщо придивитися. Вивернуть ікло, викривлене, а за ним дірка. Синці замазані гримом. Лице перекошене, щока опала, — наголосила вона.

Також, зазначає жінка, інтонація, з якою на відео говорить її син, не є характерною для нього, видно, що з нього вибивали зізнання.

Вона не виключає, що це відео могло бути записане і не в СІЗО, де, за офіційними даними перебуває Протасевич.

Нагадаємо, у МЗС Польщі також вважають, що Протасевича били у в’язниці.

Джерело: БЕЛСАТ