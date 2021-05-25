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Роман Протасевич, скриншот видео

Сломали нос и выбили зубы — мать Протасевича прокомментировала видео с сыном

25 мая 2021, 17:22
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Наталья Протасевич, мать снятого с рейса Афины-Вильнюс после принудительной посадки в Минске и задержанного белорусскими силовиками оппозиционера Романа Протасевича, увидела следы избиения на недавно обнародованном видео с ее сыном.

По словам матери оппозиционера, она и близкие, увидевшие видео, пришли к выводу, что Романа очень сильно избили, сообщает агентство Белсат.

Я прекрасно знаю своего сына. У него поломан нос. Я не хирург, но мы сильно приближали видео, перегородка сдвинута, видно черноту на ней. Также выбиты зубы, если присмотреться. Вывернут клык, искривлен, а за ним дырка. Синяки замазаны гримом. Лицо перекошено, щека опала, — отметила она.

Также, отмечает женщина, интонация, с которой на видео говорит ее сын, не является характерной для него, видно, что из него выбивали признание.

Она не исключает, что это видео могло быть записано и не в СИЗО, где, по официальным данным находится Протасевич.


Напомним, в МИД Польши также считают, что Протасевича били в тюрьме.

Источник: БЕЛСАТ


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