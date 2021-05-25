Грузия открывает сухопутные границы – названы условия въезда. Фото: kuku.travel

https://racurs.ua/n155143-gruziya-otkryvaet-suhoputnye-granicy-nazvany-usloviya-vezda.html

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Въезд в Грузию станет более доступным — с 1 июня страна решила открыть сухопутные границы. Однако въезд будет разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или свидетельства о вакцинации.

ПЦР-тест должен быть проведен не ранее 72 часов до въезда. В течение следующих 72 часов (после приезда) нужно будет сделать еще один тест. Об этом во вторник, 25 мая, заявил глава оперативного штаба координационного совета Грузии Георгий Гибрадзе.

Кроме того, лицам, въезжающим в Грузию, рекомендуют иметь медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19.

В перечень стран, граждане которых могут въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста, добавлены Канада, Япония, Кувейт, Южная Корея, Китай, Молдова, Оман.

Как известно, сухопутные границы Грузии оставались закрытыми с марта 2020 года. Общественный транспорт в Грузии не функционировал с 3 по 12 мая, а в середине мая в стране ослабили карантин.

Напомним, ранее мы сообщали, что отдых в Турции станет более доступным для украинцев. С 15 мая пассажирам, летящим в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус. Правительство Турции решило отменить это требование для туристов.