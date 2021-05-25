Разумков и Аваков заключили «союз» против Банковой - СМИ

https://racurs.ua/n155142-razumkov-i-avakov-zakluchili-souz-protiv-bankovoy-smi.html

Ракурс

Конфликт Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, вероятно, углубляется. По данным СМИ, с целью укрепления своих позиций во власти глава украинского парламента решил пойти на «политический союз» с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.

Такие действия Разумкова с обеспокоенностью восприняли в Офисе президента, ведь Банковая же давно находится в состоянии «холодного конфликта» со спикером Рады. Об этом пишет издание НВ, ссылаясь на источники, близкие к Разумкову.

Вместе с тем, окружение спикера не считает его «союз» с Аваковым «дружбой» против офиса Зеленского. Кроме этого, по данным источников СМИ, Разумков также наладил контакты с лидерами парламентских фракций «Европейской Солидарности», «Батькивщины» и ОПЗЖ.

Топ-собеседники среди «Слуги народа» неофициально признались, что Зеленский готовится ко второму президентскому сроку. Поэтому Офис главы государства пристально следит за возможными конкурентами. В то же время Разумков заявил о своих политических амбициях. Отношения Зеленского и Разумкова испортились осенью 2020 года. Тогда на Банковой решили собирать голоса за отставку спикера Рады, но этот план провалился и впоследствии перерос в замороженный конфликт.

Недавно «Ракурс» писал, что Аваков нарастил свое влияние за время президентства Зеленского, что грозит Банковой, поэтому многолетнему главе МВД Офис президента подыскивает замену.

Источник: НВ