CNN раскрыло дату и место встречи Байдена с Путиным

https://racurs.ua/n155141-cnn-raskrylo-datu-i-mesto-vstrechi-baydena-s-putinym.html

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Дату и место проведения первой личной встречи между президентом США Джо Байденом и президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным раскрыло американское медиа CNN.

Встреча состоится 15−16 июня во Швейцарии, сообщает CNN со ссылкой на двух представителей в администрации США.

По словам источника, Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для встречи Байдена с Путиным. На этой неделе Белый дом направил в Швейцарию советника по нацбезопасности Джейка Салливана для обсуждения с российскими коллегами деталей предстоящей встречи.

Представитель Белого дома отказался раскрывать окончательное место встречи, пока не будут уточнены все детали.

В то же время корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт, ссылаясь на четыре источника в Белом доме, также назвал Женеву вероятным местом проведения встречи Байдена и Путина.

ОБНОВЛЕНО:

Согласно достигнутой договоренности президент России Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом США Джозефом Байденом, — говорится в официальном сообщении Кремля.



Напомним, 13 апреля Байден предложил Путину провести российско-американский саммит на территории «третьей страны». Тогда не исключалось, что саммит состоится на территории Европы. В июне президент США также должен посетить Великобританию и Бельгию.

Источник: CNN.