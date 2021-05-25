Ряд стран ввели санкции против Беларуси, фото: Onliner

https://racurs.ua/n155140-belavia-sokratit-personal-iz-za-sankciy-smi.html

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«Белавиа» — национальная авиакомпания Беларуси — готовится к проведению сокращений персонала, в связи с введенными рядом стран ограничениями на выполнение ее полетов.

Копия соответствующего письма на тему «сокращения расходов» генерального директора авиакомпании появилась в интернете, сообщает агентство БЕЛСАТ.

В документе руководителям структурных подразделений предприятия поручается до 12.00 27 мая предоставить рекомендации:

по сокращению сотрудников или отправки их в отпуск без сохранения заработной платы;

по объявлению с 31 мая простоя в их подразделениях;

по исключению расходов, не связанных с поддержкой производственной деятельности предприятия в условиях значительного сокращения объема работ.

23 мая в Минске принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, с которого белорусские силовики сняли оппозиционера Романа Протасевича.

После этого инцидента ряд стран начали вводить ограничения на авиасообщение с Белоруссией, мотивируя это, в частности, опасениями за безопасность своих граждан. Среди них и Украина — с 00.00 26 мая наше государство останавливает авиасообщение с Беларусью.

Источник: БЕЛСАТ