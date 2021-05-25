Дожди и грозы – погода в Украине на 26 мая. Фото: agronews.ua

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Погода в Украине 26 мая снова принесет грозы и дожди, но температура воздуха будет комфортной.

В среду грозы вероятные на севере страны, местами на западе, а также затронут Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую области. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На остальной территории осадков не предвидится. Ветер восточный, на западе и севере страны юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве ожидается с дождями и грозами. Температура воздуха ночью будет 12−14° тепла, днем ​​прогнозируют 22−24° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется без осадков в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 12−14° с отметкой плюс, днем ​​- 24−26° тепла.

Погода в Одессе будет солнечной, осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха ожидается 12−14° с отметкой плюс, днем ​​будет 22−24° выше нуля.

Погода во Львове ночью ожидается с дождем, а днем будет ​​без осадков. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, а днем ​​поднимутся до 19−21° с отметкой плюс.

Погода в Карпатах прогнозируется с дождем ночью, а днем ​​осадков не ожидается. Температура ночью будет 11−13° выше нуля, днем ​​- 22−24° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.

Напомним, синоптики предупреждали, что погода в Украине в ближайшие дни ухудшится — в некоторых областях обещают дожди, грозы и похолодание.