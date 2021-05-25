Каким будет лето-2021 в Украине — климатолог напугала «тропиками»

Лето-2021. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155109-kakim-budet-leto-2021-v-ukraine-klimatolog-napugala-tropikami.html

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Лето-2021 в Украине прогнозируется жарким, однако рекордных температур, как в 2010 году, ожидать не стоит.

Об этом рассказала заведующая лабораторией прикладной климатологии НАН Украины Светлана Краковская в интервью «Фактам».

Климатолог заявила, что сейчас на планете Земля проходит много различных процессов, связанных между собой. Влияние этих процессов также является комбинированным и разнонаправленным, а потому сложно предположить, каким будет нынешнее лето, не говоря уже о последующих годах.

Однако можно точно сказать, что это лето не будет таким жарким, как в 2010 году, — отметила эксперт.

По словам ученой, поверхность земли сейчас достаточно остыла, и ей нужно время, чтобы снова нагреться. Но несмотря на это, в Украине не исключены так называемые тропические ночи. Они могут наблюдаться в июле 2021 года.

Могут быть очень жаркие, но кратковременные периоды в самом теплом месяце — июле, так называемые «тропические ночи», когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм. Подобное стало для Украины уже нормой, — рассказала климатолог.



Напомним, ранее мы сообщали, что дату прихода летнего потепления спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

Источник: Факты