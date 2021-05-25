Блокировать газопроводы в Беларуси призвали в Великобритании

Газопровод. Фото: Baige

https://racurs.ua/n155108-blokirovat-gazoprovody-v-belarusi-prizvali-v-velikobritanii.html

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Беларусь может остаться без дополнительных средств на финансирование режима Александра Лукашенко — в Великобритании призывают остановить газопровод «Ямал — Европа», который проходит через Беларусь.

Такая инициатива со стороны государства связана с принудительной посадкой международного самолета в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича. Об этом пишет BBC.

Британский парламентарий Том Тугендхат во время выступления призвал британское правительство к остановке энергопровода в Беларуси. Он задал вопрос министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабе — не пойдет ли он дальше ограничения полетов над Беларусью и готов ли он призвать к остановке газопровода «Северный поток — 2» и трубопровода Ямал. По мнению парламентария, именно оттуда поступают деньги, которые поддерживают тиранический режим Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что рассмотрит это предложение и проконсультируется с партнерами по этому поводу. Также Рааб сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении 99 физических и юридических лиц из Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина с 00.00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Отмечается, что такое решение правительства призвано обезопасить пассажиров. Оно является реакцией на принудительную посадку в Минске 23 мая самолета компании Ryanair рейса Афины — Вильнюс, с которого белорусские силовики сняли известного оппозиционера Романа Протасевича.



Источник: BBC