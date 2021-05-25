Блокувати газопроводи в Білорусі закликали у Великій Британії

Газопровод. Фото: Baige

https://racurs.ua/ua/n155108-blokuvaty-gazoprovody-v-bilorusi-zaklykaly-u-velykiy-brytaniyi.html

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Білорусь може залишитися без додаткових коштів на фінансування режиму Олександра Лукашенка — у Великій Британії закликають зупинити газопровід «Ямал — Європа», який проходить через Білорусь.

Така ініціатива з боку країни пов’язана з примусовою посадкою міжнародного літака в Мінську й затриманням журналіста Романа Протасевича. Про це пише BBC.

Британський парламентар Том Тугендхат під час виступу закликав британський уряд до зупинки енергопроводів у Білорусі. Він поставив питання міністру закордонних справ Великої Британії Домініку Раабу — чи не піде він далі обмеження польотів над Білоруссю та чи готовий він закликати до зупинки газопроводу «Північний потік — 2» і трубопроводу Ямал. На думку парламентаря, саме звідти надходять гроші, які підтримують тиранічний режим Олександра Лукашенка.

Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що розгляне цю пропозицію та проконсультується з партнерами щодо цього. Також Рааб повідомив, що Велика Британія запровадила санкції щодо 99 фізичних та юридичних осіб із Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна з 00.00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Зазначається, що таке рішення уряду покликане убезпечити пасажирів. Воно є реакцією на примусову посадку в Мінську 23 травня літака компанії Ryanair рейсу Афіни — Вільнюс, з якого білоруські силовики зняли відомого опозиціонера Романа Протасевича.



Джерело: BBC