Зростання цін на землю прогнозує Шмигаль після відкриття земельного ринку. Фото: finbalance.com.ua

https://racurs.ua/ua/n155107-zrostannya-ciny-na-zemlu-prognozuie-shmygal-pislya-vidkryttya-rynku-zemli.html

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Ціна на землю в Україні зросте як мінімум удвічі протягом найближчих 3−5 років.

Вартість землі в такому разі підскочить завдяки відкриттю ринку землі. Потенціал збільшення надходжень до місцевих бюджетів при ефективному управлінні землею становить до 12 млрд грн. Всі необхідні нормативні акти для запуску ринку землі уряд встигає підготувати. Про це 25 травня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна 30. Земля».

Також очільник уряду заявив, що однією з причин низької продуктивності сільського господарства в Україні є відсутність ринку землі. За його словами, продуктивність сільського господарства в Україні є однією з найнижчих у Європі.

Шмигаль переконує, що після запуску ринку землі у сільгоспвиробників з’явиться можливість планувати свою діяльність на роки і десятиліття вперед. Він додав, що малі та середні фермери отримають першочергове право викупу землі у разі, якщо землевласник вирішить продати свій пай.

Нагадаємо, 24 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».