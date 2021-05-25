Рост цен на землю прогнозирует Шмыгаль после открытия земельного рынка. Фото: finbalance.com.ua

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Цена на землю в Украине вырастет как минимум в два раза в течение ближайших 3−5 лет.

Стоимость земли в таком случае подскочит благодаря открытию рынка земли. Потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты при эффективном управлении землей составляет до 12 млрд грн. Все необходимые нормативные акты для запуска рынка земли правительство успевает подготовить. Об этом 25 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «Украина 30. Земля».

Также глава правительства заявил, что одной из причин низкой производительности сельского хозяйства в Украине является отсутствие рынка земли. По его словам, производительность сельского хозяйства в Украине является одной из самых низких в Европе.

Шмыгаль убеждает, что после запуска рынка земли у сельхозпроизводителей появится возможность планировать свою деятельность на годы и десятилетия вперед. Он добавил, что малые и средние фермеры получат первоочередное право выкупа земли в случае, если землевладелец решит продать свой пай.

Напомним, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».