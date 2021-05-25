Первая страна с коллективным иммунитетом к COVID-19 появилась в ЕС. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Мальта первой в Европейском Союзе добилась так называемого коллективного иммунитета против COVID-19.

В стране как минимум 70% взрослого населения получили одну прививку от коронавируса, заявил министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, сообщает Reuters.

По его словам, вакцины «вводятся каждые пять секунд», около 42% взрослого населения получили две дозы препарата от COVID-19.

Министр отметил, что гражданам Мальты, прошедшим полную вакцинацию, с 1 июля будет разрешено не носить маски на открытом воздухе. Ранее в Минздраве страны заявили, что с 1 июня носить маски на пляжах больше не нужно.

Напомним, ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе сделали научное открытие — они доказали, что после легкой формы коронавируса в организме остаются иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела в течение всей жизни.

Источник: Reuters