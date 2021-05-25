Условие длительного иммунитета от коронавируса назвали ученые

Коронавирус. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155095-uslovie-dlitelnogo-immuniteta-ot-koronavirusa-nazvali-uchenye.html

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Научное открытие сделали ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе — они доказали, что после легкой формы коронавируса в организме остаются иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела в течение всей жизни.

Такая мощная защита от инфекции существенно снижает шанс повторного заражения. Об этом сообщает Nature.

Для проверки этой теории ученые провели исследование, в котором приняли участие 77 человек. Они сдавали кровь на протяжении трехмесячных интервалов спустя месяц после заражения. У большинства испытуемых были легкие случаи коронавируса, и только шестеро из них были госпитализированы в больницы. Образцы костного мозга были взяты у 19 пациентов спустя семь-восемь месяцев после инфицирования. Через четыре месяца пятеро из них сдали второй образец костного мозга.

В ходе эксперимента исследователи установили, что уровни антител в крови участников, больных легкой формой коронавируса, упали в первые несколько месяцев после заражения, а затем их уровень выровнялся. После этого процесса в костный мозг мигрируют плазматические клетки, которые выделяют антитела в кровь, обеспечивая защиту против нового инфицирования.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии и прогнозируют появление нового смертоносного вируса.