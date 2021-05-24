Новый смертоносный вирус прогнозируют в ВОЗ

Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса, фото:

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии и прогнозируют появление нового смертоносного вируса.

Об этом во время брифинга в рамках 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Согласно эволюционными оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус, — заявил Гебрейесус.

Также Гебрейесус призвал вакцинировать от коронавирусной болезни COVID-19 10% населения Земли до сентября и 30% - к концу года.

В настоящее время количество зарегистрированных в мире случаев COVID-19 уже превысило 167 млн, умерли более 3,4 млн больных.

Напомним, по данным американских СМИ, еще за месяц до начала эпидемии коронавируса, с симптомами COVID-19 госпитализировали трех сотрудников расположенного в китайском городе Ухане Института вирусологии.