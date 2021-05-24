Рада может признать ХАМАС террористической организацией

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Ракурс

Признать ХАМАС — палестинское исламское движение и политическую партию — террористической вскоре может Верховная Рада. На рассмотрение нардепов внесен соответствующий проект постановления № 5530, текст которого обнародован на сайте украинского парламента.

Категорически осудить обстрелы государства Израиль радикальной исламской организации ХАМАС из сектора Газа, которые привели к гибели, ранениям и увечиям людей, — говорится в тексте постановления.

Также нардепам предлагают призвать ХАМАС и других боевиков, включая боевиков палестинского исламского джихада, прекратить все провокационные действия и акты насилия, в том числе с использованием зажигательных устройств.

Принять меры по препятствию деятельности на территории Украины ХАМАСа и противодействию финансирования ее террористической деятельности в мире, — указано в документе.

Кроме этого, Кабинету министров дают месяц на разработку законопроекта о порядке признания организаций, действующих на территории иностранных государств, террористическими. В случае принятия постановления генеральный прокурор должен обратиться с заявлением в суд о запрете ХАМАСа.

Напомним, армия Израиля с 11 мая проводила в секторе Газа антитеррористическую операцию под кодовым названием «Страж стен» («Шомер а-Хомот») после массированного ракетного обстрела израильской территории. В течение первых семи дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщил о примерно 220 убитых и более 1 тыс. 500 раненых. 10−18 мая ХАМАС, «Исламский джихад» и другие группировки выпустили более 3 тыс. 500 ракет по Израилю.

Вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа.