Рада може визнати ХАМАС терористичною організацією

https://racurs.ua/ua/n155071-rada-moje-vyznaty-hamas-terorystychnou-organizaciieu.html

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Визнати ХАМАС — палестинський ісламський рух і політичну партію — терористичною незабаром може Верховна Рада. На розгляд нардепів внесено відповідний проект постанови № 5530, текст якого оприлюднено на сайті українського парламенту.

Категорично засудити обстріли держави Ізраїль радикальною ісламською організацією ХАМАС з території сектора Гази, що призвели до загибелі, поранень та каліцтв людей, — йдеться у тексті постанови.

Також нардепам пропонують закликати ХАМАС та інших бойовиків, включаючи бойовиків палестинського ісламського джихаду, припинити всі провокаційні дії та акти насильства, зокрема й з використанням запалювальних пристроїв.

Вжити заходів по перешкоджанню діяльності на території України ХАМАСу та протидії фінансуванню її терористичної діяльності у світі, — вказано у документі.

Окрім цього, Кабінету міністрів дають місяць часу на розробку законопроекту про порядок визнання організацій, що діють на території іноземних держав, терористичними. Водночас на виконання цієї постанови у разі її ухвалення генеральний прокурор повинен звернутися із заявою до суду щодо заборони ХАМАСу.

Нагадаємо, армія Ізраїлю з 11 травня проводила у секторі Гази антитерористичну операцію під кодовою назвою «Страж стін» («Шомер а-Хомот») після масованого ракетного обстрілу ізраїльської території. Впродовж перших семи днів операції були нанесені сотні ударів по цілях у секторі Гази. МОЗ Гази повідомив про приблизно 220 убитих і понад 1 тис. 500 поранених. 10−18 травня ХАМАС, «Ісламський джихад» та інші угруповання випустили понад 3 тис. 500 ракет по Ізраїлю.

Ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню у секторі Гази.