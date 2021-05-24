Шевченко планує створення силового блоку з екс-беркутівців. Фото: Главком

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Ракурс

Євген Шевченко, нардеп, якого виключили з фракції «Слуга народу», розповів про свої подальші плани. Він хоче «боротися з націоналістами», але при цьому називає себе патріотом України.

Буду збирати навколо себе силовий блок з колишніх беркутівців, — сказав Шевченко в коментарі телеграм-каналу PavlovskyNEWS.

Також він не боїться переслідування з боку влади за дружбу з Олександром Лукашенком. Водночас новина про виключення з фракції порадувала нардепа. Небажання самому піти з партії він пояснив «політичним піаром», оскільки давно вже хотів покинути «слуг».

Також Шевченко спростував зв’язок з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо створення нового політичного проекту і заявив, що у нього погані стосунки з главою ОП.

На його думку, президент Володимир Зеленський продовжив неправильний політичний шлях Петра Порошенка.

Нагадаємо, Євген Шевченко покинув лави президентської фракції «Слуга народу». Офіційно про виключення депутата з монобільшості буде оголошено на наступному пленарному засіданні Верховної Ради.