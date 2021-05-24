«Слуга народу» позбулася нардепа-друга Лукашенка

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Ракурс

Євгеній Шевченко покинув лави президентської фракції «Слуга народу». Офіційно про виключення депутата з монобільшості буде оголошено на наступному пленарному засіданні Верховної Ради.

Про це у понеділок, 24 травня, повідомив в Телеграм-каналі парламентар від «Слуги народу» Олександр Качура.

Євгенія Шевченка виключили зі Слуги народу. Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати необхідну кількість підписів, — повідомив Качура.

Зі слів Качури, матеріали щодо Шевченка будуть передані в апарат Ради і зачитані на наступному пленарному засіданні.

Зі звільненням, Євгенію!, — написав Качура.

Нагадаємо, Євгеній Шевченко у квітні провів особисту зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього «слуга» заявив, що очікує вигнання з фракції Зеленського.

Торік Шевченко «святкував» перемогу диктатора на виборах та критикував акції протесту у Білорусі. Зауважимо, що офіційний Київ не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Також нагадаємо, що 23 травня близько 15.00 літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс із Афін до Вільнюса, екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити цей літак. На його борту перебував співзасновник опозиційного білоруського каналу NEXTA Роман Протасевич. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, згодом силовики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка його затримали.