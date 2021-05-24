«Слуга народа» изгнала нардепа-друга Лукашенко

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Ракурс

Евгений Шевченко покинул ряды президентской фракции «Слуга народа». Официально об исключении депутата из монобольшинства будет объявлено на следующем пленарном заседании Верховной Рады.

Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил в Телеграм-канале парламентарий от «Слуги народа» Александр Качура.

Евгения Шевченко исключили из «Слуги народа». Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей, — сообщил Качура.

По словам Качуры, материалы по нардепу будут переданы в аппарат Рады и зачитаны на следующем пленарном заседании.

С освобождением, Евгений!, — написал Качура.

Напомним, Евгений Шевченко в апреле провел личную встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого «слуга» заявил, что ожидает изгнания из фракции Зеленского.

В прошлом году Шевченко «праздновал» победу диктатора на выборах и критиковал акции протеста в Беларуси. Отметим, что официальный Киев не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Также напомним, 23 мая около 15.00 самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. Беларусь подняла истребители, чтобы посадить этот самолет. На его борту находился соучредитель оппозиционного белорусского канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, потом силовики самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко его задержали.