Шевченко. Фото: УП

https://racurs.ua/n155036-backa-ne-yanukovich-sluga-obradovalsya-posadke-samoleta-s-opozicionerom.html

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Посадка самолета в Беларуси с оппозиционером Романом Протасевичем всколыхнула общество и уже превратилась в международный скандал.

В то же время народный депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко внезапно обрадовался действиям самопровозглашенного белорусского президента. Соответствующий пост он распространил на своей странице в Facebook.

Шевченко заявляет, что «Бацька (ред. неофициальное прозвище Александра Лукашенко) вам, не Янукович!».



До этого нардеп уже попадал в скандал из-за визита к Александру Лукашенко, который состоялся 20 апреля. Впоследствии заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что поездка Шевченко состоялась по собственной инициативе, а представители партии будут требовать объяснений этого поступка.

Напомним, ранее мы сообщали, что Роман Протасевич, один из «рупоров» белорусской оппозиции и основатель известного оппозиционного канала в Telegram NEXTA, был задержан властями Беларуси после срочной посадки самолета, в котором он летел из Афин в Вильнюс.

Известно, что самолет компании Ryanair, на котором летел Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минск. Причиной для экстренной посадки самолета стал сигнал о заминировании. Самолет посадили и проверили, но бомбу на борту не нашли. Всех пассажиров самолета, включая Романа Протасевича, отправили на повторный осмотр. Тогда оппозиционера и задержали силовики Александра Лукашенко.