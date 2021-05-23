Шевченко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155036-backa-ne-yanukovych-sluga-zradiv-posadci-litaka-z-biloruskym-opozycionerom.html

Ракурс

Посадка літака в Білорусі з опозиціонером Романом Протасевичем сколихнула суспільство та вже перетворилася на міжнародний скандал.

Натомість народний депутат від «Слуги народу» Євгеній Шевченко раптово зрадів діям самопроголошеного білоруського президента. Відповідний допис він поширив на своїй сторінці в Facebook.

Шевченко заявляє, що «Бацька (ред. неофіційне прізвисько Олександра Лукашенка) вам, не Янукович!».

До цього нардеп вже потрапляв у скандал через візит до Олександра Лукашенка, який відбувся 20 квітня. Згодом заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що поїздка Шевченка була власною ініціативою, а представники партії вимагатимуть пояснень цього вчинку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Роман Протасевич, один із «рупорів» білоруської опозиції та засновник відомого опозиційного каналу в Telegram NEXTA, був затриманий владою Білорусі після термінової посадки літака, у якому чоловік летів з Афін до Вільнюса.

Відомо, що літак компанії Ryanair, на якому летів Протасевич, здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту Мінська. Причиною для екстреної посадки літака став сигнал про нібито замінування. Літак посадили та перевірили, але бомбу на борту не знайшли. Усіх пасажирів літака, зокрема й Романа Протасевича, відправили на повторний огляд. Тоді опозиціонера й затримали силовики Олександра Лукашенка.