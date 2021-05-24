Курс валют – доллар и евро подешевели. Фото: 12 канал

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Ракурс

Курс доллара в Украине упал на 1 копейку — по состоянию на 24 мая валюта стоит 27,45 грн.

Евро также подешевело и стоит 33,47 грн. Таким образом курс евро упал на 4 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар — 27,42 — 27,44 грн;

евро — 33,40 — 33,43 грн.

Наличный курс валют:

покупка доллара — 27,37 грн, продажа — 27,56 грн;

покупка евро — 33,26 грн, продажа — 33,52 грн.

25 мая Минфин Украины сможет продать гривневые ОВГЗ с доходностью от 8,30% до 12,40% годовых, в зависимости от сроков размещения при общем объеме размещения в пределах от 3,5 до 6,8 млрд грн.

Конец мая пройдет на украинском валютном рынке не совсем обычно. Кроме стандартных факторов на ситуацию будет влиять еще один — «зарубежный». 31 мая в США будет выходным из-за празднования Дня поминовения.

Перспектива работать по доллару ТОМом (расчеты в гривне этой датой, поставка валюты — в первый рабочий день после выходного в США) не радует украинских клиентов. Тем более, что 31 мая — последний день месяца с выходом на отчетный баланс.

Поэтому клиенты предпочтут закрыть все свои валютные операции раньше — в пятницу, 28 мая. Это увеличит статистику торгов в этот день, чего в обычные недели по пятницам не происходит из-за снижения деловой активности перед выходными.