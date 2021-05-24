Курс валют – долар і євро подешевшали. Фото: 12 канал

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Ракурс

Курс долара в Україні впав на 1 копійку — станом на 24 травня валюта коштує 27,45 грн.

Євро також подешевшало і коштує 33,47 грн. Таким чином курс євро впав на 4 копійки, свідчать дані НБУ.

Вартість валюти на міжбанку:

долар — 27,42 — 27,44 грн;

євро — 33,40 — 33,43 грн;

Готівковий курс валют:

купівля долара — 27,37 грн, продаж — 27,56 грн;

купівля євро — 33,26 грн, продаж — 33,52 грн.

25 травня Мінфін України зможе продати гривневі ОВДП з дохідністю від 8,30% до 12,40% річних, залежно від термінів розміщення при загальному обсязі розміщення в межах від 3,5 до 6,8 млрд грн.

Кінець травня пройде на українському валютному ринку не зовсім звичайно. Окрім стандартних чинників на ситуацію впливатиме ще один — «зарубіжний». 31 травня у США буде вихідним через святкування Дня поминання.

Перспектива працювати по долару ТОМом (розрахунки в гривні цією датою, поставка валюти — у перший робочий день після вихідного у США) не радує українських клієнтів. Тим паче, що 31 травня — останній день місяця з виходом на звітний баланс.

Тому клієнти волітимуть закрити всі свої валютні операції раніше — тобто у п’ятницю, 28 травня. Це збільшить статистику торгів цього дня, чого у звичайні тижні щоп’ятниці не відбувається через зниження ділової активності перед вихідними.